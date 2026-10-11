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Опубликовано 11 октября, 23:19

В Николаеве сообщили об ударе по грузовому терминалу «Новой почты»

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

В Николаеве поражена территория грузового терминала «Новой почты». Об этом сообщили украинские местные власти.

По данным Николаевской областной администрации, город атаковали беспилотники. Под удар попали портовые сооружения, грузовой терминал и складское помещение.

После попадания на территории логистического комплекса вспыхнул крупный пожар. Украинская служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что огонь охватил разгрузочный комплекс на площади около 1500 квадратных метров.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по логистическому центру в Николаевской области. Как утверждают в военном ведомстве, объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для снабжения украинской армии.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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