В Николаеве сообщили об ударе по грузовому терминалу «Новой почты»

В Николаеве поражена территория грузового терминала «Новой почты». Об этом сообщили украинские местные власти.

По данным Николаевской областной администрации, город атаковали беспилотники. Под удар попали портовые сооружения, грузовой терминал и складское помещение.

После попадания на территории логистического комплекса вспыхнул крупный пожар. Украинская служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что огонь охватил разгрузочный комплекс на площади около 1500 квадратных метров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по логистическому центру в Николаевской области. Как утверждают в военном ведомстве, объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для снабжения украинской армии.