В Нижегородской области ищут нового владельца для купеческого особняка XVIII века, который больше 40 лет стоит заброшенным. Как сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков, историческое здание в городе Павлове выставили на торги со стартовой ценой всего один рубль.

Речь идёт о доме № 29 на улице Ленина площадью почти 719 квадратных метров. Постройка имеет статус объекта культурного наследия и состоит из частей, возведённых в разные периоды. Перед главным фасадом сохранился небольшой сквер.

За два с лишним столетия особняк успел сменить несколько назначений. В конце XIX века здесь показывали образцы промышленных изделий в местном музее, а в 1907 году открыли четырёхклассное мужское училище.

После революции помещения заняла городская школа, проработавшая до середины 1960-х годов. Позднее в здании разместился отдел народного образования. Однако последние четыре десятилетия оно пустует и постепенно приходит в упадок.

«Здание заброшено более 40 лет. Очень рассчитываем поменять ситуацию», — написал Поляков.

Заявки на участие в электронных торгах принимают до 10 декабря. Несмотря на символическую стартовую цену, претендентам необходимо внести задаток около 2,28 миллиона рублей. Поскольку особняк является памятником архитектуры, будущему собственнику предстоит соблюдать требования по его сохранению. Власти рассматривают возможность приспособить здание под музей, туристический объект или общественное пространство.