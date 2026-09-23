В Нижнем Новгороде пройдёт Суперфинал РДС

Кубок России по дрифту «AIMOL Суперфинал РДС» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 и 27 сентября. Об этом Life.ru сообщили организаторы Российской Дрифт Серии.

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На «Нижегородском кольце» встретятся пилоты двух главных российских чемпионатов — RDS GP и RDS Open. Среди участников заявлены сразу три чемпиона RDS GP. На старт выйдут четырёхкратный победитель серии Георгий Чивчян, двукратный чемпион Аркадий Цареградцев и действующий обладатель титула Антон Козлов. RDS Open представит действующий двукратный чемпион Анатолий Щербак.

Фото © Российская Дрифт Серия

Квалификация пройдёт в субботу, 26 сентября. В воскресенье состоятся парные заезды ТОП-32, ТОП-16, ТОП-8 и ТОП-4, после чего определится победитель Кубка России. Финал и церемония награждения запланированы на вторую половину дня 27 сентября.

Фото © Российская Дрифт Серия

Ранее Life.ru рассказывал, что автогонщик Антон Козлов впервые в карьере стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии. Титул пилот Carville Racing гарантировал себе на финальном этапе сезона на Moscow Raceway, последовательно выбив из борьбы за чемпионство Аркадия Цареградцева и Андрея Астапова.