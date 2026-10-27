В Нижнем Новгороде турникеты зажали голову ребёнка в аквапарке

В Нижнем Новгороде мальчик получил сотрясение мозга после того, как его голову зажало автоматическими турникетами в аквапарке «Океанис». Пострадавшего доставили в больницу. Об инциденте сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Происшествие случилось ещё в сентябре, когда семья отдыхала в аквапарке. К вечеру на территории комплекса перестали работать турникеты, из-за чего посетители не могли попасть в раздевалку.

По словам родителей, сотрудник учреждения попросил отдыхающих показать электронные браслеты и разрешил проходить через открытый турникет. Однако, когда через проход направился мальчик, створки неожиданно сомкнулись и зажали ему голову.

Родители попытались самостоятельно освободить сына. Они утверждают, что находившийся рядом работник аквапарка не оказал им помощи. После случившегося ребёнка отвезли в медицинское учреждение, где, по данным Ni Mash, у него диагностировали сотрясение головного мозга.

Семья направила претензию компании «Акватория развлечений», однако, по словам родителей, ответа так и не получила. После обращения по поводу происшествия Роспотребнадзор вынес организации предостережение.

Ранее Life.ru сообщал о травмировании мальчика в столичном парке развлечений «Остров мечты». По предварительным данным, ребёнок упал с одной из конструкций игровой зоны с высоты нескольких метров. У него обнаружили травмы головы, колена и копчика, после чего пострадавшего госпитализировали.