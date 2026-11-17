В Нижневартовске на конвейере мусоросортировочного предприятия обнаружили тело новорождённого ребёнка. Обстоятельства гибели малыша устанавливают правоохранительные органы. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Трагическую находку сделали вечером 16 ноября на территории комплекса по переработке отходов. По предварительным сведениям, тело ребёнка заметил один из сотрудников предприятия во время сортировки поступившего мусора. Работник незамедлительно обратился в полицию.

Следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило уголовное дело. Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти младенца.

Сейчас следователи разыскивают мать ребёнка, выясняют обстоятельства его появления на свет и устанавливают, каким образом тело оказалось на мусороперерабатывающем объекте.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении тела новорождённой девочки возле мусорных контейнеров на Челюскинской улице в Москве. Тогда столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств трагедии. Для выяснения причины смерти ребёнка также назначили судебно-медицинское исследование.