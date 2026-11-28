В гостиничном номере в Паттайе, где погибла 27-летняя россиянка, криминалисты нашли почти пустые упаковки лекарств, рассказала местный волонтёр. По её словам, такие препараты назначают при депрессии и биполярном расстройстве. Причину смерти девушки предстоит установить судмедэкспертам в Бангкоке.

Рядом с погибшей находился её 41-летний спутник из Индии. У него были порезы и другие травмы. Мужчина рассказал полиции, что девушка заперлась в ванной. По его версии, он испугался за неё, выбил дверь, а во время ссоры ударил её по лицу.

Мужчина утверждает, что затем лёг спать, а около десяти утра проснулся и обнаружил девушку без признаков жизни. По одной из версий, с момента её смерти к тому времени прошло не менее шести часов. Рассказ спутника следствию ещё предстоит проверить, отметила Светлана в беседе с 360.ru.