В Новочеркасске арестовали мужчину по подозрению в убийстве родителей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Новочеркасске отправили под стражу 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве отца и матери. Решение суда подтвердило региональное управление Следственного комитета России.
В Новочеркасске арестовали сына, подозреваемого в убийстве родителей. Фото © Макс / Ростовский Следком
По версии следствия, 15 ноября между мужчиной и его отцом произошла ссора, после которой погибли оба родителя подозреваемого. На допросе задержанный признался в содеянном.
По решению суда подозреваемый останется под стражей до 16 января 2027 года. В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение. Расследование продолжается.
Напомним, ранее Life.ru сообщал об обнаружении тел супругов в частном доме Новочеркасска. Погибших — 60-летнего мужчину и его 59-летнюю жену — нашли 17 ноября на улице 8 Марта. На место прибыли следователи и криминалисты, которые осмотрели дом и назначили судебные экспертизы. По факту гибели пары было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.
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