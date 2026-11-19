В Новочеркасске отправили под стражу 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве отца и матери. Решение суда подтвердило региональное управление Следственного комитета России.

В Новочеркасске арестовали сына, подозреваемого в убийстве родителей. Фото © Макс / Ростовский Следком

По версии следствия, 15 ноября между мужчиной и его отцом произошла ссора, после которой погибли оба родителя подозреваемого. На допросе задержанный признался в содеянном.

По решению суда подозреваемый останется под стражей до 16 января 2027 года. В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение. Расследование продолжается.

Напомним, ранее Life.ru сообщал об обнаружении тел супругов в частном доме Новочеркасска. Погибших — 60-летнего мужчину и его 59-летнюю жену — нашли 17 ноября на улице 8 Марта. На место прибыли следователи и криминалисты, которые осмотрели дом и назначили судебные экспертизы. По факту гибели пары было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.