В Новокузнецке ребёнку пришлось ампутировать половой орган после неудачного обрезания, проведённого на дому. У мальчика развился сепсис, из-за которого потребовалась экстренная госпитализация. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Родители обратились к знакомому 36-летнему врачу-урологу, работавшему в одной из местных поликлиник. Пациенты характеризовали медика как доброжелательного и внимательного специалиста. Однако проведённая вне больницы процедура закончилась тяжёлыми последствиями.

Предварительно сообщается, что у мальчика имелось заболевание, которое могло осложнить проведение операции. Во время вмешательства врач, предположительно, допустил ошибку. Точные обстоятельства произошедшего ещё предстоит установить экспертам.

Задержанный медик. Фото © Telegram / Baza

После процедуры состояние ребёнка резко ухудшилось. У него развился сепсис, и мальчика экстренно доставили в больницу. Чтобы спасти маленького пациента, хирургам пришлось удалить повреждённые ткани.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а врача заключили под стражу. Сейчас ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, которая должна помочь установить причины осложнений и дать оценку действиям медика.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели трёхлетней девочки после плановой операции по удалению аденоидов в Череповце. Родственники ребёнка заподозрили врачебную ошибку и обратились к правоохранителям. По факту трагедии возбудили уголовное дело, однако официально вина медицинских работников пока не установлена.