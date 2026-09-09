В Новом Уренгое произошёл пожар на промышленном объекте после атаки БПЛА

Атака беспилотника отражена на одном из промышленных объектов Нового Уренгоя. После падения обломков БПЛА начался пожар. Об этом сообщил глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причинённого ущерба устанавливаются.

На месте работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем.

Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на сообщения официальных источников.

Ранее в ЯНАО уже объявляли режим беспилотной опасности, в том числе в июле и августе. В конце лета губернатор Дмитрий Артюхов сообщал, что Минобороны включило регион в военно-технические эксперименты по защите важных объектов от атак БПЛА.