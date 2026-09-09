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Регион
Опубликовано 9 сентября, 14:19

В Новом Уренгое произошёл пожар на промышленном объекте после атаки БПЛА

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Атака беспилотника отражена на одном из промышленных объектов Нового Уренгоя. После падения обломков БПЛА начался пожар. Об этом сообщил глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причинённого ущерба устанавливаются.

На месте работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем.

Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на сообщения официальных источников.

Это первая атака дронов ВСУ на арктическую часть Уральского федерального округа.

В Тюменской области 9 сентября ввели режим беспилотной опасности
В Тюменской области 9 сентября ввели режим беспилотной опасности

Ранее в ЯНАО уже объявляли режим беспилотной опасности, в том числе в июле и августе. В конце лета губернатор Дмитрий Артюхов сообщал, что Минобороны включило регион в военно-технические эксперименты по защите важных объектов от атак БПЛА.

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Никита Никонов
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