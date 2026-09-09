В Тюменской области 9 сентября ввели режим беспилотной опасности
Обложка © ТАСС / Александр Река
Днём 9 сентября на территории Тюменской области объявили режим беспилотной опасности. Мера носит превентивный характер и сама по себе не означает, что регион подвергся атаке БПЛА, напоминает URA.ru.
Ранее аналогичный режим ввели в соседнем ХМАО. Экстренные службы переводятся в повышенную готовность, также усиливаются дежурства и готовится инфраструктура на случай возможной угрозы.
Сигнал беспилотной опасности используется для экстренного предупреждения населения при потенциальной угрозе со стороны дронов. Оповещения могут поступать через систему РСЧС, SMS и официальные информационные каналы.
Жителям при непосредственной угрозе рекомендуют отойти от окон и по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.
Также запрещается снимать и распространять кадры работы и расположения средств противовоздушной обороны, а также последствия атак беспилотников.
Об отмене режима власти Тюменской области должны сообщить отдельно.
Напомним, 4 сентября в Тюменской области также вводили режим беспилотной опасности. Губернатор Александр Моор отметил, что это является превентивной мерой, и призвал жителей сохранять спокойствие.
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