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Регион
Опубликовано 9 сентября, 08:46

В Тюменской области 9 сентября ввели режим беспилотной опасности

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Днём 9 сентября на территории Тюменской области объявили режим беспилотной опасности. Мера носит превентивный характер и сама по себе не означает, что регион подвергся атаке БПЛА, напоминает URA.ru.

Ранее аналогичный режим ввели в соседнем ХМАО. Экстренные службы переводятся в повышенную готовность, также усиливаются дежурства и готовится инфраструктура на случай возможной угрозы.

Сигнал беспилотной опасности используется для экстренного предупреждения населения при потенциальной угрозе со стороны дронов. Оповещения могут поступать через систему РСЧС, SMS и официальные информационные каналы.

Жителям при непосредственной угрозе рекомендуют отойти от окон и по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.

Также запрещается снимать и распространять кадры работы и расположения средств противовоздушной обороны, а также последствия атак беспилотников.

Штору для защиты окон и балконов от дронов ВСУ создали в Тюмени
Штору для защиты окон и балконов от дронов ВСУ создали в Тюмени

Об отмене режима власти Тюменской области должны сообщить отдельно.

Напомним, 4 сентября в Тюменской области также вводили режим беспилотной опасности. Губернатор Александр Моор отметил, что это является превентивной мерой, и призвал жителей сохранять спокойствие.

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Никита Никонов
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