Более 146 млн рублей, выделенных на оснащение военных причалов в Новороссийске, оказались похищены через подмену оборудования и недостоверные документы. Октябрьский районный суд города признал виновными троих участников организованной группы и назначил им от шести до семи лет лишения свободы.

В Новороссийске трёх человек осудили за хищение 146 млн рублей у Минобороны. Видео © Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Деньги предназначались для установки специальных отбойных устройств на причалах военно-морской базы Черноморского флота. Эти конструкции необходимы для защиты кораблей и причальных сооружений во время швартовки. Однако вместо предусмотренного государственными контрактами оборудования подрядчики использовали изделия, не отвечавшие техническим требованиям.

Как установил суд, схема действовала с сентября 2018 года по декабрь 2020-го. Работы выполнялись через компанию «ПортГидроСтрой», которой руководил Николай Савич. Вместе с ним в деле участвовали Олег Бойченко и Виктор Папирнык.

Чтобы получить оплату из федерального бюджета, участники группы оформляли документы с недостоверными сведениями о выполненных работах. По бумагам обязательства считались исполненными надлежащим образом, хотя фактически на причалах установили другое оборудование.

Общий ущерб государству суд оценил в 146,49 млн рублей. Бойченко приговорили к семи годам колонии общего режима, Савича — к шести годам, а Папирныка — к шести годам и шести месяцам.

Всех троих взяли под стражу непосредственно в зале суда. Кроме того, с осуждённых постановили солидарно взыскать в пользу Министерства обороны более 146 млн рублей в счёт возмещения ущерба.

Ранее в Курской области расследование хищений при строительстве оборонительных сооружений привело к аресту полковника Александра Баринова. Как сообщал Life.ru, 30 сентября военный суд Москвы отправил начальника отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа в СИЗО до 27 ноября. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.