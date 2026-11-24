Трёхлетний мальчик оказался заперт в квартире с умершим отцом в Новосибирске. О случившемся рассказали в городской службе спасения МАСС.

Тревогу поднял старший по дому на улице Большевистской. Он сообщил спасателям, что из закрытой квартиры течёт вода, а внутри плачет и зовёт на помощь маленький ребёнок. Соседи предполагали, что отец мальчика потерял сознание из-за проблем со здоровьем.

Прибывшие спасатели вскрыли квартиру и обнаружили мужчину без признаков жизни. Его трёхлетнего сына удалось освободить. Ребёнка передали сотрудникам полиции.