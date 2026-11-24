В Новосибирске спасатели вскрыли квартиру из-за потопа и нашли трёхлетнего ребёнка с умершим отцом
В Новосибирске трёхлетнего мальчика нашли в квартире с умершим отцом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Трёхлетний мальчик оказался заперт в квартире с умершим отцом в Новосибирске. О случившемся рассказали в городской службе спасения МАСС.
Тревогу поднял старший по дому на улице Большевистской. Он сообщил спасателям, что из закрытой квартиры течёт вода, а внутри плачет и зовёт на помощь маленький ребёнок. Соседи предполагали, что отец мальчика потерял сознание из-за проблем со здоровьем.
Прибывшие спасатели вскрыли квартиру и обнаружили мужчину без признаков жизни. Его трёхлетнего сына удалось освободить. Ребёнка передали сотрудникам полиции.
Ранее Life.ru писал о спасении девятилетнего мальчика в Новосибирске, который двое суток провёл один в запертой квартире без еды. Ребёнок звал на помощь, пока его не услышали соседи. Спасатели добрались до школьника через балкон квартиры этажом выше и передали его полицейским.