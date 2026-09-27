Жительницу Новосибирска на инвалидной коляске не пустили в бар «Крыша», куда она пришла на музыкальное лото. Об этом женщина рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости».

В Новосибирске женщину на инвалидной коляске не пустили в бар. Видео © Telegram/ Осторожно, новости

По словам Ирины, вечером 26 сентября она подготовилась к походу в заведение, соблюла дресс-код и самостоятельно добралась до здания. До входа она поднялась на лифте, однако внутрь ее не пропустили. Сотрудники охраны объяснили отказ тем, что в баре мало места и женщине будет сложно передвигаться между столами.

«Мне 40 лет, я дееспособный человек и прекрасно понимаю, что происходит вокруг меня. Если я прихожу в какой-то бар и понимаю, что мне некомфортно, мало место и не могу нормально передвигаться — я могу сама развернуться и уйти», — рассказала Ирина.

После произошедшего посетительнице пришлось уехать домой. Позже она записала видео и опубликовала его в социальных сетях. По словам женщины, после публикации ролика представители заведения попытались связаться с ней, однако пока сотрудники бара лично не объяснили ситуацию и не принесли извинений.

Ранее Life.ru писал, что в Приморье две школьницы закидали камнями женщину-инвалида. Две несовершеннолетние девушки начали преследовать женщину по двору и кидать в неё булыжники. Один из камней попал в голову, в результате чего пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.