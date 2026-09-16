В Новосибирской области частного пилота оштрафовали за несанкционированный вылет

Частный пилот в Новосибирской области нарушил порядок вылета на вертолёте Robinson R-44: перед полётом к площадке «Обь ГЭС» он не уведомил орган обслуживания воздушного движения. По итогам проверки мужчину привлекли к административной ответственности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вылет состоялся в июне с площадки неподалёку от Морозово. По данным Новосибирской транспортной прокуратуры, именно отсутствие предусмотренного уведомления стало основанием для разбирательства. Пилота наказали по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ. Для граждан за такое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее частный самолёт турецкого бизнесмена Хамди Акына загорелся после неудачной посадки в ливийском аэропорту Мисраты. Бизнес-джет Cessna Citation Latitude вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк и направлялся в Ливию. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего начался пожар. На борту находились три члена экипажа, всех удалось благополучно эвакуировать.