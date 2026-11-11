На территории Новосибирской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующее предупреждение распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Беспилотная опасность в Новосибирской области», — говорится в сообщении системы оповещения.

Жителям региона рекомендуют следить за официальными уведомлениями и соблюдать меры предосторожности. При угрозе беспилотников безопаснее находиться внутри капитального здания, вдали от окон. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее Life.ru сообщал, что в Пермском крае объявили беспилотную опасность и ввели режим «Ковёр». Ограничения затронули воздушное пространство в радиусе 150 километров от посёлка Зюкайка. Также временно ограничили приём и отправку самолётов в аэропорту Перми.