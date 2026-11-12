В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности
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В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности после проверки воздушного пространства. Неопознанных летательных аппаратов в регионе не обнаружили, угроз для жителей нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, предупреждения о возможной угрозе беспилотников начали поступать жителям вечером 11 ноября. Оповещения рассылали преимущественно населению западных районов области в связи с событиями в соседнем регионе.
«В результате наблюдений в воздушном пространстве нашего региона неопознанных летательных аппаратов не обнаружено. Режим беспилотной опасности отменен. Никаких угроз нет», — заявил Травников.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили два беспилотника, направлявшихся к Москве в ночь на 12 ноября. Обломки сбитых аппаратов упали на землю, после чего к местам происшествий направили экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.