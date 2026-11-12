В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности после проверки воздушного пространства. Неопознанных летательных аппаратов в регионе не обнаружили, угроз для жителей нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, предупреждения о возможной угрозе беспилотников начали поступать жителям вечером 11 ноября. Оповещения рассылали преимущественно населению западных районов области в связи с событиями в соседнем регионе.

«В результате наблюдений в воздушном пространстве нашего региона неопознанных летательных аппаратов не обнаружено. Режим беспилотной опасности отменен. Никаких угроз нет», — заявил Травников.