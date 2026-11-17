В Новосибирске и восточной части области объявили режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных погодных условий. В ближайшие сутки вредные примеси будут плохо рассеиваться и могут скапливаться в приземном слое атмосферы. Об этом предупредили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

Особый режим начнёт действовать 17 ноября в 18:00 по местному времени (14:00 мск) и продлится до вечера 18 ноября. Ограничения затронут областной центр, а также городские и сельские населённые пункты восточных районов региона.

В такие периоды выбросы промышленных предприятий и транспорта задерживаются в нижних слоях атмосферы, что может приводить к повышению концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Предприятиям предписано принять меры по сокращению выбросов. Местным жителям рекомендуют реже выходить на улицу, избегать физических нагрузок на открытом воздухе и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.