В Новоуральске арестовали обвиняемого в хищении 450 тысяч для раненых бойцов СВО

В Новоуральске Свердловской области суд отправил под стражу мужчину, которого подозревают в хищении 450 тысяч рублей, выделенных на выплаты участникам специальной военной операции. По версии следствия, он использовал ложные сведения, чтобы незаконно получить деньги из регионального бюджета.

По данным следствия, в августе 2025 года мужчина действовал вместе с другими лицами. Средства предназначались для единовременных выплат военнослужащим, получившим ранения, травмы, увечья или контузии.

Деньги были выделены из бюджета Свердловской области Министерству социальной политики региона. Следствие считает, что участники предполагаемой схемы незаконно завладели этими средствами, предоставив заведомо ложные сведения. Правоохранители также проверяют возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам хищения выплат, предназначенных участникам СВО. Постановление об избрании меры пресечения пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Фигурант будет находиться под стражей до 19 ноября 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал об аресте обвиняемого в мошенничестве с выплатами участника СВО в Новоуральске. В том деле следствие рассматривало хищение не менее 705 тысяч рублей со счетов военнослужащего.