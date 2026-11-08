В Новой Москве загорелся двухэтажный дом в коттеджном посёлке «Радужный»
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Двухэтажный жилой дом загорелся в коттеджном посёлке «Радужный» в Новой Москве. Здание охвачено открытым пламенем, огонь может перекинуться на расположенные поблизости строения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб столицы.
Пожар в коттедже в Новой Москве. Видео © Telegram / kmnrka
По словам собеседника агентства, непосредственно рядом с горящим зданием находятся ещё один жилой дом и хозяйственные постройки. Все они оказались под угрозой распространения огня.
Ранее сразу два припаркованных автомобиля загорелись после взрыва петарды на юго-востоке Москвы. ЧП произошло на Тихорецком бульваре в районе Люблино. По словам очевидцев, дети бросили петарду рядом с машинами, после чего вспыхнули стоявшие поблизости Renault и Belgee.
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