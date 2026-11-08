Двухэтажный жилой дом загорелся в коттеджном посёлке «Радужный» в Новой Москве. Здание охвачено открытым пламенем, огонь может перекинуться на расположенные поблизости строения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб столицы.

Пожар в коттедже в Новой Москве. Видео © Telegram / kmnrka

По словам собеседника агентства, непосредственно рядом с горящим зданием находятся ещё один жилой дом и хозяйственные постройки. Все они оказались под угрозой распространения огня.

Ранее сразу два припаркованных автомобиля загорелись после взрыва петарды на юго-востоке Москвы. ЧП произошло на Тихорецком бульваре в районе Люблино. По словам очевидцев, дети бросили петарду рядом с машинами, после чего вспыхнули стоявшие поблизости Renault и Belgee.