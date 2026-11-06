В Новой Зеландии после массового выброса гринд на берег в живых остались только четыре особи из примерно 50. Животные оказались на мелководье среди камней возле мыса Паллизер на юго-востоке Северного острова. Большинство погибло, несмотря на попытки спасателей вернуть их в океан.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно множество китообразных, которые оказались на берегу и не смогли самостоятельно вернуться в воду.

Десятки дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии. Видео © X / GEO

Волонтёры поливали гринд водой и пытались помочь им добраться до океана. Однако спасти большую часть животных не удалось. В организации Project Jonah сообщили, что четыре особи пока живы. Спасатели рассчитывают вернуть их в море во время прилива.

Причину массового выброса гринд на берег специалисты пока не установили. Учёные предполагают, что происшествие связано с особенностями поведения этих животных. Гринды живут сплочёнными группами и часто следуют друг за другом, даже когда оказываются на опасном мелководье. По словам специалистов, подобных случаев в этом районе не происходило с 1990-х годов.

Ранее Life.ru сообщал, что около 50 гринд обнаружили утром на побережье Нгави в регионе Уайрарапа. Тогда местным жителям и спасателям удалось вернуть в воду 14 животных, однако впоследствии все они погибли.