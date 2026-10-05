В Новой Зеландии спасли от вымирания самое тяжёлое насекомое в мире — ветапунгу

Популяцию ветапунги, которую называют самым тяжёлым насекомым в мире, удалось восстановить в Новой Зеландии благодаря многолетней программе разведения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местных специалистов по охране природы.

Ветапунга, или Deinacrida heteracantha, относится к гигантским уэта. Самки могут достигать примерно 10 сантиметров в длину, размах конечностей — около 20 сантиметров, а вес отдельных особей сопоставим с небольшой мышью.

Когда-то эти насекомые были широко распространены на севере Новой Зеландии, однако из-за появления завезённых хищников и сокращения естественной среды их численность резко упала. На материковой части страны ветапунга фактически исчезла из дикой природы, сохранившись лишь на отдельных островах.

Чтобы восстановить вид, специалисты Butterfly Creek и зоопарка Окленда наладили разведение насекомых в неволе. Их выращивали в специальных условиях, а затем выпускали на территории, защищённые от хищников.

За 15 лет в природу переселили около 11 тысяч ветапунг. Они оказались на восьми островах и в двух огороженных заповедниках на материке. На некоторых территориях уже родилось не менее четырёх поколений насекомых, что считается признаком устойчивой самостоятельной популяции.

В результате природоохранный статус вида улучшился. Если в 2004 году ветапунга считалась находящейся под национальной угрозой исчезновения, то впоследствии её перевели в категорию видов с растущей численностью.

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