В ноябре жителей России ждёт короткая рабочая неделя

Выходной посреди недели ждёт россиян в начале ноября. День народного единства в 2026 году выпадает на среду. Для сотрудников с пятидневным графиком рабочая неделя сократится до четырёх дней, сообщила РИА «Новости» доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Нерабочим праздничным днём будет 4 ноября. Таким образом, при пятидневке трудиться предстоит 2 и 3 ноября, а затем — 5 и 6 ноября.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что до конца года россиян ждут ещё две короткие рабочие недели — в ноябре и декабре.

Ранее Life.ru разобрал рабочий календарь на сентябрь 2026 года. При стандартной пятидневке в месяце предусмотрены 22 рабочих дня и восемь выходных. Дополнительного отдыха по случаю федеральных праздников и сокращённых предпраздничных дней в сентябре нет.