В Нью-Йорке из-за шторма погиб человек, ещё четверо пострадали

Шторм привёл к нескольким инцидентам с деревьями в Нью-Йорке: в Бруклине погиб сотрудник городского жилищного управления, ещё четыре человека получили лёгкие травмы. Об этом сообщили в полиции и в Жилищном управлении Нью-Йорка (NYCHA).

В Нью-Йорке человек погиб из-за падения дерева. Видео © X / Oliya Scootercaster

56-летний работник NYCHA оказался под упавшим деревом около 15:30 в районе Ист-Нью-Йорк. Инцидент произошёл рядом с общественным центром Cypress Hills Houses на Юклид-авеню. Мужчину доставили в больницу Брукдейл, где врачи констатировали его смерть. Имя погибшего пока не раскрывается. В управлении подтвердили, что он был сотрудником ведомства, и выразили соболезнования его семье и коллегам.

Спустя примерно два часа ещё одно дерево рухнуло на детскую площадку в Бруклине — на пересечении 14-й Восточной улицы и авеню S. Четыре человека получили лёгкие травмы. В Куинсе падение дерева на линии электропередачи привело к эвакуации здания на 88-й улице в Глендейле. Жильцов вывели из дома в качестве меры предосторожности.

К 21:00 городской департамент парков получил почти 400 сообщений о поваленных деревьях. При этом в ведомстве предупредили, что часть обращений может дублировать друг друга, поэтому фактическое количество таких случаев, вероятно, ниже. Для ликвидации последствий непогоды сотрудники парков и аварийные бригады работают по 12-часовым сменам.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк объявила режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке и ряде соседних округов из-за мощного прибрежного шторма. По словам губернатора, в выходные регион ожидают сильный ветер и возможные перебои с электроснабжением. Национальная метеорологическая служба США также выпустила для Нью-Йорка предупреждения о сильном ветре и прибрежных подтоплениях.