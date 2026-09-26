В Нью-Йорке объявили режим ЧС из-за мощного прибрежного шторма

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке и ряде соседних округов из-за мощного прибрежного шторма. Об этом она сообщила в соцсети X.

«Я объявляю режим ЧП в округах Нассау и Саффолк, Нью-Йорке и округе Уэстчестер в связи с приближением к региону мощного прибрежного шторма», — написала Хокул.

По словам губернатора, в выходные регион ожидают сильный ветер и возможные перебои с электроснабжением. Национальная метеорологическая служба США также выпустила для Нью-Йорка предупреждения о сильном ветре и прибрежных подтоплениях.

Непогода пришлась на период проведения в Нью-Йорке мероприятий 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общеполитическая дискуссия с участием мировых лидеров проходит с 22 по 26 сентября и завершится 28 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал о режиме ЧС в Нью-Йорке из-за мощного снежного шторма. Тогда из-за непогоды власти вводили ограничения на движение, отменяли занятия в школах, а штаб-квартира ООН была закрыта.