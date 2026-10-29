В Нью-Йорке участники акции против Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) перекрыли движение по Бруклинскому мосту. Демонстранты потребовали освободить 28-летнего Оскара Белгала, получившего пулевое ранение во время задержания федеральными агентами. Полиция задержала около 14 участников протеста, сообщает телеканал ABC7 New York.

В Нью-Йорке протестующие перекрыли Бруклинский мост, задержаны 14 человек. Видео © X / Oliya Scootercaster

Акция прошла 28 октября на стороне Манхэттена. Около 30 человек вышли на проезжую часть и заблокировали движение автомобилей. Некоторые участники сели прямо на асфальт, из-за чего на подъездах к мосту образовались заторы.

Протестующие скандировали лозунги с требованием освободить Белгала, а также развернули плакаты с призывами прекратить стрельбу по людям. Демонстрация была направлена против действий ICE и практики задержания мигрантов.

На место прибыли сотрудники полиции Нью-Йорка. По данным правоохранителей, 14 человек были задержаны, сопротивления при этом не зафиксировали. Движение по мосту восстановили вскоре после вмешательства полиции.

Американское Министерство внутренней безопасности утверждало, что операция была направлена на задержание мужчины с криминальным прошлым. В то же время представители властей Нью-Йорка раскритиковали действия федеральных агентов, обратив внимание на то, что те были в масках и одежде без явных опознавательных знаков.

Адвокаты Белгала требуют его освобождения. По информации правозащитной организации Legal Aid Society, мужчина продолжает находиться под стражей, несмотря на последствия ранения. Организация обратилась в суд с соответствующим ходатайством.

Поводом для акции стал инцидент 8 октября в районе Марбл-Хилл. Во время попытки задержания Белгала, уроженца Доминиканской Республики, сотрудник ICE открыл огонь по его автомобилю. Мужчина получил ранение в шею. В машине в тот момент находился его пятилетний сын, который не пострадал. После инцидента местные жители вышли на протест, а губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул потребовала от федеральных властей раскрыть обстоятельства применения оружия.