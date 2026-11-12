Не менее 14 человек погибли и ещё 30 получили травмы в результате массовой аварии в эмирате Фуджейра в ОАЭ. По предварительным данным МВД страны, в столкновении участвовали легковые автомобили и пять грузовиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

В ОАЭ при массовом ДТП в Фуджейре погибли 14 человек, ещё 30 пострадали. Видео © Х/Riyadhnews2030

ДТП произошло после полуночи 12 ноября на дороге шейха Халифы бен Заида, возле въезда в эмират. По первоначальной информации местной полиции, один из большегрузов столкнулся с несколькими машинами, после чего произошла массовая авария.

На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и гражданской обороны. Спасатели оказывали первую помощь пострадавшим, а затем доставляли их в больницы. Одновременно экстренные службы обеспечивали безопасность на участке трассы и регулировали движение.

По предварительной версии, причиной происшествия могла стать потеря управления одним из грузовиков. Однако окончательные обстоятельства трагедии ещё устанавливаются, расследование продолжается.

Среди пострадавших, по поступившим сообщениям, есть граждане ОАЭ, Омана, Индии, Бразилии, Египта, Пакистана и Иордании. При этом официально подтверждённого распределения погибших и раненых по гражданству пока нет.

Местная полиция призвала автомобилистов соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Власти также попросили жителей не распространять неподтверждённую информацию о происшествии и ориентироваться на официальные сообщения.