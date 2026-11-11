В Южной Корее городской автобус протаранил десятки автомобилей во время утреннего часа пик, спровоцировав массовое ДТП с 57 пострадавшими. Девять человек получили тяжёлые травмы, однако, по данным спасательных служб, угрозы их жизням нет.

Авария произошла 11 ноября около 07:34 по местному времени в районе Пундан города Соннам, расположенного к югу от Сеула. Как сообщает агентство Yonhap, автобус под управлением мужчины старше 60 лет последовательно врезался в автомобили, остановившиеся на красный сигнал светофора.

Всего участниками происшествия стали 32 транспортных средства: четыре автобуса, один грузовик и 27 легковых машин. Столкновения растянулись примерно на 100–150 метров, после чего автобус остановился, врезавшись в разделительное дорожное ограждение.

«Тормоза не работали», — заявил водитель автобуса полицейским, объясняя возможную причину происшествия.

По данным правоохранителей, проверка не выявила у мужчины алкогольного опьянения. Следователи намерены выяснить техническое состояние транспортного средства, изучить записи видеорегистраторов и камер наблюдения, а также проверить другие возможные обстоятельства аварии.

На место прибыли многочисленные бригады спасателей и медиков. Для оказания помощи пострадавшим развернули мобильный медицинский пункт, а движение по участку дороги временно ограничили. Среди получивших травмы оказался и водитель автобуса.