Цепная авария на 150 метров: Автобус смял 32 авто в Соннаме и покалечил 57 человек
Автобус устроил массовое ДТП с 32 авто в Соннаме, пострадали 57 человек
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В Южной Корее городской автобус протаранил десятки автомобилей во время утреннего часа пик, спровоцировав массовое ДТП с 57 пострадавшими. Девять человек получили тяжёлые травмы, однако, по данным спасательных служб, угрозы их жизням нет.
Авария произошла 11 ноября около 07:34 по местному времени в районе Пундан города Соннам, расположенного к югу от Сеула. Как сообщает агентство Yonhap, автобус под управлением мужчины старше 60 лет последовательно врезался в автомобили, остановившиеся на красный сигнал светофора.
Всего участниками происшествия стали 32 транспортных средства: четыре автобуса, один грузовик и 27 легковых машин. Столкновения растянулись примерно на 100–150 метров, после чего автобус остановился, врезавшись в разделительное дорожное ограждение.
«Тормоза не работали», — заявил водитель автобуса полицейским, объясняя возможную причину происшествия.
По данным правоохранителей, проверка не выявила у мужчины алкогольного опьянения. Следователи намерены выяснить техническое состояние транспортного средства, изучить записи видеорегистраторов и камер наблюдения, а также проверить другие возможные обстоятельства аварии.
На место прибыли многочисленные бригады спасателей и медиков. Для оказания помощи пострадавшим развернули мобильный медицинский пункт, а движение по участку дороги временно ограничили. Среди получивших травмы оказался и водитель автобуса.
Ранее в Болгарии произошли массовые ДТП на автомагистрали «Фракия», где столкнулись более 50 автомобилей. Аварии случились утром 10 ноября в условиях густого тумана, резко ограничившего видимость, а для эвакуации пострадавших привлекли военную авиацию. Турецкие водители сняли на видео место ДТП. Изначально сообщалось о 10 погибших, но позже число жертв увеличилось.
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