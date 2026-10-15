В Обнинске только одна школьница из всего класса справилась с пробным ЕГЭ

Всего одна ученица из 30 смогла получить положительную оценку за пробный ЕГЭ по русскому языку в школе № 9 Обнинска Калужской области. Остальные 29 одиннадцатиклассников написали работу на двойки, сообщает Telegram-канал Mash.

Главной проблемой для выпускников оказались базовые правила орфографии и пунктуации. Подростки допускали ошибки при расстановке запятых и двоеточий, путались в написании «н» и «нн», а также не могли правильно использовать «не» и «ни».

Единственной, кому удалось справиться с испытанием, стала школьница, получившая четвёрку. По словам педагогов, даже в слабых классах обычно находятся хотя бы два ученика с хорошими результатами. Поэтому ситуация в Обнинске удивила преподавателей.

После неудачной проверки знаний родители забили тревогу. Некоторые семьи рассказали, что детям начали угрожать отчислением из-за низких оценок. Кроме того, появились сообщения о списках выпускников, которым придётся покинуть школу.

Однако в городском управлении образования эту информацию опровергли. По сведениям ведомства, никаких списков на отчисление не составляли. Родителей лишь индивидуально предупредили о риске, что их дети не смогут набрать необходимое количество баллов на настоящем экзамене.

Вопросы успеваемости школьников планируют обсудить на родительском собрании. При этом исключать одиннадцатиклассников из образовательного учреждения не собираются.

Теперь выпускникам предстоит усиленно готовиться к итоговой аттестации. Пробная работа не определяет их окончательные результаты, однако показала серьёзные пробелы в знаниях, которые необходимо устранить до настоящего ЕГЭ.

По итогам основной волны ЕГЭ-2026 средний результат российских выпускников по русскому языку превысил 63 балла. При этом для получения школьного аттестата достаточно набрать 24 балла, а для поступления в подведомственные Минобрнауки вузы установлен порог в 40 баллов. Выпускники, не преодолевшие обязательный минимум на настоящем экзамене, могут воспользоваться резервными сроками пересдачи. Пробные испытания на получение аттестата не влияют, однако позволяют заранее выявить пробелы в знаниях и скорректировать подготовку.