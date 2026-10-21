В Общественной палате выступили против переименования Петербурга и Волгограда

Возвращать Санкт-Петербургу и Волгограду названия Ленинград и Сталинград не нужно, поскольку память о подвигах городов-героев можно сохранить без дополнительных расходов на переименование. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

«Я против переименования Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Мы можем это делать в юбилейные даты в течение нескольких дней. Мы помним и подвиг Ленинграда, и подвиг Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. Не надо переименовывать, надо помнить и проводить мероприятия соответствующие», — заявил Гриб.

Представитель ОП обратил внимание и на финансовую сторону вопроса. По его словам, возвращение прежних названий потребует значительных расходов на замену дорожных указателей, табличек и документов.

При этом Гриб поддержал практику временного использования исторических названий в памятные даты. Подобная традиция уже существует в Волгограде, где несколько раз в год устанавливают указатели с названием «Сталинград».

Поводом для обсуждения стала инициатива депутата Госдумы от КПРФ Анжелики Глазковой. Она внесла законопроект, предлагающий официально вернуть Санкт-Петербургу название Ленинград, а Волгограду — Сталинград.

По мнению парламентария, такой шаг позволит восстановить историческую справедливость и увековечить подвиг защитников обоих городов. Документ также предусматривает запрет на дальнейшее переименование городов-героев, получивших свои названия в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, Санкт-Петербург носил название Ленинград с 1924 по 1991 год, а Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. Законопроект о возвращении советских названий пока не принят.