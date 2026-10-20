Бельский выступил против переименования Петербурга в Ленинград

Возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград нет необходимости, поскольку жители города уже определились с этим вопросом на референдуме 1991 года. Так председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский отреагировал на инициативу КПРФ о переименовании двух российских городов-героев.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что не считает правильным противопоставлять советское и дореволюционное названия Северной столицы. По его мнению, оба они имеют огромное значение для истории города и его жителей.

«Оба имени — часть нашей истории, и каждое дорого многим поколениям горожан. Ленинград навсегда останется символом мужества, стойкости и беспримерного подвига его жителей. Санкт-Петербург — имя, данное городу Петром Великим, с которым связаны его становление, развитие и нынешние успехи», — написал Бельский в своём канале в MAX.

Парламентарий напомнил, что сам родился и вырос в Ленинграде, а сегодня живёт и работает в Санкт-Петербурге. Для него это один город с общей историей, которую невозможно разделить сменой названия.

Поводом для обсуждения стал законопроект депутата Госдумы от КПРФ Анжелики Глазковой. Она предложила официально вернуть Санкт-Петербургу название Ленинград, а Волгограду — Сталинград.

Документ предусматривает, что города-герои должны носить названия, под которыми они были известны во время Великой Отечественной войны. Кроме того, предлагается законодательно запретить их последующее переименование.

Автор инициативы объяснила свою позицию стремлением восстановить историческую справедливость. В пояснительной записке она обратила внимание на то, что события Великой Отечественной войны известны всему миру как блокада Ленинграда и Сталинградская битва.

«Довольно странно было бы говорить о «блокаде Санкт-Петербурга» или о «Волгоградской битве», — говорится в документе.

Если законопроект примут, переименовать города предполагается в течение года после вступления закона в силу. При этом ранее выданные документы граждан и организаций останутся действительными до их плановой замены.

Санкт-Петербург носил название Ленинград с 1924 по 1991 год. Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. Вопрос о возвращении обоим городам советских названий уже поднимался представителями коммунистических партий в предыдущие годы, однако ни одна из этих инициатив не привела к переименованию.