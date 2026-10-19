Депутат Глазкова внесла проект о возвращении названий Сталинград и Ленинград

В Государственную думу внесли законопроект о возвращении Волгограду и Санкт-Петербургу названий Сталинград и Ленинград. С инициативой выступила депутат от КПРФ Анжелика Глазкова. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Городам-героям Волгоград и Санкт-Петербург возвращаются наименования соответственно Сталинград и Ленинград в течение одного года после вступления в силу настоящего федерального закона», — говорится в сопроводительных документах.

Законопроект предусматривает закрепление правового статуса городов-героев на федеральном уровне. Согласно инициативе, населённые пункты, удостоенные этого звания, должны носить названия, которые использовались в годы Великой Отечественной войны. Их последующее переименование предлагается запретить.

При этом все документы граждан и организаций, оформленные в Волгограде и Санкт-Петербурге до возможного изменения названий, сохранят юридическую силу до их плановой замены.

В пояснительной записке Глазкова напомнила о героизме защитников Ленинграда и значении Сталинградской битвы для исхода Второй мировой войны. По мнению депутата, возвращение прежних названий позволит сохранить историческую память о подвигах жителей и военнослужащих.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок присвоения звания «Город-герой» другим городам России — по предложению президента и решению Госдумы. Документ также предусматривает размещение советских наград на городской символике, установку памятных обелисков и ежегодное проведение торжественных мероприятий 9 Мая.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Владимир Путин высказался о возможности возвращения Волгограду названия Сталинград. В апреле 2025 года глава государства подчеркнул, что подобное решение должны принимать сами жители города. В том же году предложение о переименовании повторно озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Что касается Санкт-Петербурга, то своё нынешнее название город официально получил 6 сентября 1991 года после голосования жителей. Как рассказывал Life.ru, за возвращение исторического имени тогда выступили 54,86% участников опроса. Ленинградская область при этом сохранила прежнее название.