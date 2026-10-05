В ОБСЕ не захотели слышать правду о пытках в тайных тюрьмах на Украине

Глава Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова собиралась поднять на конференции ОБСЕ вопросы религиозной нетерпимости и пыток в секретных тюрьмах Украины, но получила отказ в онлайн-выступлении. Об этом правозащитница рассказала РИА «Новости».

«Позицию свободного гражданского общества из России здесь слышать не хотят», — сказала Семерикова.

В её повестку также входили защита детей в вооружённых конфликтах, противодействие героизации нацизма, терроризму и агрессивной ксенофобии. О пытках в украинских тюрьмах вообще не хотят слышать в СЕ, добавила она.

По словам Семериковой, очное участие делегации «Женского диалога» стало невозможным из-за отказа Польши выдать визы. После этого представители движения запросили возможность выступить дистанционно, однако, как утверждает правозащитница, ОБСЕ отклонила обращение.

Семерикова считает, что таким образом Польша решила за остальные государства — участники ОБСЕ, будет ли представлена позиция российского гражданского общества. Организацию она назвала политизированной. Варшавская конференция по человеческому измерению проходит с 5 по 15 октября. Её организует швейцарское председательство ОБСЕ при поддержке Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что российские военнопленные на Украине содержатся в секретных тюрьмах, где к ним применяют запрещённые методы допросов, включая удары электротоком и травлю собаками.