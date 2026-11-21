В Одессе из-за отключения света остановились все трамваи и троллейбусы
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В Одессе полностью приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за перебоев с электроснабжением. Об остановке всего городского электротранспорта вечером 21 ноября сообщили власти города. Ранее в городе и части Одесского района ввели экстренные отключения света.
«Из-за отключения электроэнергии временно приостановлено движение всех трамваев и троллейбусов», — говорится в сообщении.
В городском совете уточнили, что ограничения носят временный характер. О возобновлении движения общественного транспорта пассажиров обещают уведомить дополнительно. Точные сроки восстановления работы маршрутов пока не названы.
Ранее Life.ru сообщал, что после ночных ударов по энергетической инфраструктуре без электричества остались Киев и десять областей Украины. Особенно сложная ситуация наблюдалась в Одесской области, где электроснабжение временно потеряли более 41 тысячи потребителей. Аварийные бригады приступили к восстановлению повреждённого оборудования.