В Одессе полностью приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за перебоев с электроснабжением. Об остановке всего городского электротранспорта вечером 21 ноября сообщили власти города. Ранее в городе и части Одесского района ввели экстренные отключения света.

«Из-за отключения электроэнергии временно приостановлено движение всех трамваев и троллейбусов», — говорится в сообщении.

В городском совете уточнили, что ограничения носят временный характер. О возобновлении движения общественного транспорта пассажиров обещают уведомить дополнительно. Точные сроки восстановления работы маршрутов пока не названы.