В Одессе полиция «упаковала» мужчину с женой в бус, а их детей бросили на улице

В Одессе полицейский патруль набросился на мужчину и его девушку, которые шли по улице вместе со своими несовершеннолетними детьми. По словам очевидцев, это могли быть представители военкомата. О случившемся пишет украинское издание «Страна.ua».

В Одессе полиция схватила пару и увезла. Видео © Telegram / Типичная Одесса

Несколько стражей порядков повалили мужчину на землю, скрутили и затолкали в служебную машину. Спутница пыталась отбить его, но за это полиция схватила и её. Также ничего не смогли сделать случайные прохожие. Несолкько минут они не давали полицейскому авто проехать и старались вытащить несчастного из салона.

После отъезда спецмашины на улице остались несовершеннолетние дети пары. Их судьба сейчас неизвестна. На данный момент местные власти не дали официальных комментариев по поводу произошедшего.

Ранее во Львове произошёл очередной конфликт во время мобилизационных мероприятий. На распространившемся в соцсетях видео мужчина, которого называют сотрудником территориального центра комплектования, оскорбляет женщину, снимавшую происходящее на телефон.