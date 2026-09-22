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Опубликовано 22 сентября, 11:43

В Одессе семья с детьми оголилась у здания администрации из-за жилищных проблем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Семья из четырёх человек устроила в Одессе обнажённую акцию у здания областной военной администрации, пытаясь привлечь внимание к жилищно-бытовым проблемам. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

Днём 21 сентября к администрации направились абсолютно голые 49-летняя женщина и трое её детей: 20-летний и 12-летний сыновья, а также 19-летняя дочь. После вмешательства полиции членов семьи доставили домой. А 12-летнего мальчика изъяли из семьи и отправили в медучреждение. Такое решение объяснили «прямой угрозой его жизни и здоровью».

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Ранее сообщалось, что цены на товары на Украине могут вырасти ещё на 10–15% на фоне подорожания логистики. Такой прогноз дал украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. По его оценке, расходы на перевозку и доставку продукции способны увеличиться сразу на 30–40%. Эти затраты бизнес в конечном итоге будет вынужден переложить на покупателей.

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Татьяна Миссуми
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