В Одессе семья с детьми оголилась у здания администрации из-за жилищных проблем

Семья из четырёх человек устроила в Одессе обнажённую акцию у здания областной военной администрации, пытаясь привлечь внимание к жилищно-бытовым проблемам. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

Днём 21 сентября к администрации направились абсолютно голые 49-летняя женщина и трое её детей: 20-летний и 12-летний сыновья, а также 19-летняя дочь. После вмешательства полиции членов семьи доставили домой. А 12-летнего мальчика изъяли из семьи и отправили в медучреждение. Такое решение объяснили «прямой угрозой его жизни и здоровью».

Ранее сообщалось, что цены на товары на Украине могут вырасти ещё на 10–15% на фоне подорожания логистики. Такой прогноз дал украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. По его оценке, расходы на перевозку и доставку продукции способны увеличиться сразу на 30–40%. Эти затраты бизнес в конечном итоге будет вынужден переложить на покупателей.