Распределительный терминал одной из логистических компаний получил серьёзные повреждения в Одесской области. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Кипер, рассказав о последствиях ударов по инфраструктуре на юге Украины.

«Повреждён распределительный терминал логистической компании. Здание получило значительные повреждения», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Название компании и точное местонахождение пострадавшего объекта Кипер не уточнил. Информации о возможных пострадавших непосредственно на территории терминала также не приводится.