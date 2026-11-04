В Одесской области повреждён терминал логистической компании
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Распределительный терминал одной из логистических компаний получил серьёзные повреждения в Одесской области. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Кипер, рассказав о последствиях ударов по инфраструктуре на юге Украины.
«Повреждён распределительный терминал логистической компании. Здание получило значительные повреждения», — написал чиновник в своём телеграм-канале.
Название компании и точное местонахождение пострадавшего объекта Кипер не уточнил. Информации о возможных пострадавших непосредственно на территории терминала также не приводится.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по сухогрузу в Чёрном море в 24 километрах от Одессы. По сообщениям российских военных, судно перевозило имущество для ВСУ и продукцию двойного назначения. Сведения о названии корабля и степени его повреждений не приводились.