Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который, по сообщениям военных, перевозил на Украину имущество для ВСУ. Судно находилось в акватории Чёрного моря примерно в 24 километрах к югу от Одессы.

Как следует из распространённой сводки, российская армия продолжает атаковать транспортную инфраструктуру, используемую для обеспечения украинских подразделений.

Среди целей называются логистические комплексы, через которые осуществляется доставка военного имущества, а также морские суда, задействованные в подобных перевозках.

Под ударом оказался сухогруз, который, согласно сообщению, транспортировал не только военные поставки, но и продукцию двойного назначения. Такие грузы могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Информация о названии корабля, его принадлежности, характере повреждений и возможных пострадавших в сообщении не приводится.