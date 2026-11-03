ВС РФ атаковали сухогруз с оружием для ВСУ в 24 км от Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который, по сообщениям военных, перевозил на Украину имущество для ВСУ. Судно находилось в акватории Чёрного моря примерно в 24 километрах к югу от Одессы.
Как следует из распространённой сводки, российская армия продолжает атаковать транспортную инфраструктуру, используемую для обеспечения украинских подразделений.
Среди целей называются логистические комплексы, через которые осуществляется доставка военного имущества, а также морские суда, задействованные в подобных перевозках.
Под ударом оказался сухогруз, который, согласно сообщению, транспортировал не только военные поставки, но и продукцию двойного назначения. Такие грузы могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Информация о названии корабля, его принадлежности, характере повреждений и возможных пострадавших в сообщении не приводится.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по другому сухогрузу в 16 километрах к юго-востоку от Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы для украинской армии и было атаковано 1 ноября непосредственно во время движения по Чёрному морю.