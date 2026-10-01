Распад Советского Союза стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые после изменения государственных границ внезапно оказались за пределами прежней страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что Россия за последние десятилетия прошла через масштабные внутренние преобразования, которые продолжаются до сих пор.

«35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей. И это поменяло их судьбу, судьбу их детей. И у нас в России, и в сопредельных странах», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что последствия тех событий вышли далеко за рамки постсоветского пространства и привели к фундаментальной трансформации мировой политики.

Ранее Путин заявил, что Россию сознательно поставили в ситуацию, при которой она была вынуждена защищать себя с оружием в руках. По словам президента, происходившее вокруг России он расценивает как агрессию, на которую Москва была вынуждена ответить.