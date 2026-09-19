В одном из регионов России готовят полный запрет на продажу вейпов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил пресечь продажу вейпов на остановках общественного транспорта. К 1 марта такую продукцию планируют полностью убрать из розничной торговли в регионе.

По словам главы области, федеральные ограничения, действующие с 1 сентября, соблюдаются не во всех торговых точках Омска.

«Проезжая по улицам города, вижу, что не везде это требование, установленное на федеральном уровне, соблюдается. [Сейчас наша] задача — сделать так, чтобы на остановках их больше не было. А с 1 марта их в принципе нигде быть не должно», — сказал Хоценко.

Губернатор поручил мэру Омска Сергею Шелесту совместно с профильными ведомствами оперативно остановить незаконную торговлю. Кроме того, городские власти должны подготовить дополнительные меры по сокращению продаж электронных систем доставки никотина.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с критикой в адрес региональных властей, которые не спешат использовать предоставленное федеральным центром право на полный запрет продажи вейпов. Как показывают данные за период с июля 2025 по июль 2026 года, принятые меры оказались недостаточно эффективными: количество точек продаж в городах-миллионниках сократилось лишь на 10%.