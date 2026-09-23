В социальной сети ОК стартовало музыкально-театральное реалити «Классный мюзикл», в котором подростки борются за роли в итоговой постановке. Первый выпуск шоу вышел 7 сентября.

В ОК стартовало музыкальное реалити «Классный мюзикл» для подростков. Видео © Предоставлено Life.ru

Участников разделили на четыре команды. Их наставниками стали Этери Бериашвили, Теона Дольникова, солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко и ведущий Вячеслав Макаров. Финальный мюзикл поставит режиссёр театра и кино Олег Голуб.

Героям проекта предстоит работать над вокалом, актёрским мастерством и сценическими номерами. Среди участников есть призёры музыкальных конкурсов и ребята, ранее появлявшиеся в проектах «Голос.Дети», «Детская новая волна» и «Ярче звёзд».

В кастинге участвовали претенденты из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии и Узбекистана. Для реалити выбрали 20 подростков, а по итогам проекта четверо из них должны получить главные роли в финальной постановке.

«Классный мюзикл» создан при поддержке Института развития интернета. Проект ранее входил в число инициатив ИРИ, посвящённых созданию контента для детской и подростковой аудитории.

Ранее Life.ru сообщал, что на очном кастинге «Классного мюзикла» в Москве из более чем 300 претендентов отобрали 20 участников. Тогда же был объявлен состав наставников и стало известно, что итогом реалити станет полноценная музыкальная постановка.