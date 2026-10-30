В окопах нет поблажек: В каких условиях воюют «Гарпии Зеленского» и каковы их шансы выжить

Женщины всё чаще пополняют ряды ВСУ на фоне нехватки личного состава, однако особенности их службы и реальные масштабы потерь женских подразделений вызывают вопросы. О том, как изменился набор украинок в армию и где они могут выполнять боевые задачи Life.ru рассказал военнослужащий ВС РФ, писатель Александр Туманов с позывным Туман.

Женщины в ВСУ воюют уже очень давно. По сути, добровольцами они могли вступить ещё в 2022–2023 годах, но тогда этим отличались единицы. Новости о том, что формируют какие-то отдельные команды, и соответствующие ролики — это уже 2023 год. Думаю, это был больше пропагандистский момент, так как целенаправленного набора именно женщин тогда не было. Александр Туманов Писатель

Сейчас же ситуация изменилась. Примерно с 2024 года, когда перед противником перманентно встала проблема с недобором личного состава в войсках, женщин начали набирать в армию целенаправленно. Это стало системным решением вопроса дефицита кадров на фронте, отметил военнослужащий.

«Опять же, какие бы красивые ролики ни снимали о том, что «женщин ждут» и «у нас полное равенство», — не забываем, что украинская сторона отрабатывает западную повесточку», — заметил писатель из ВС РФ.

По его мнению, славянский менталитет заставляет украинских военачальников бережно относиться к женщинам на фронте. Их не распределяют в пехотные подразделения и штурмовые группы. Скорее всего, украинки будут сидеть где-то на закреплённых позициях и заниматься задачами по типу эвакуации.

«99% женщин будет на фронте тяжелее, чем мужикам, потому что они физически слабее, и это объективно. Мы не на Западе, где всё это придумывают. Объективно, физически женщина слабее, чем мужчина, может меньше вывезти и меньше сделать в плане переноски тяжёлых вещей и так далее. Поэтому и смысла нет ставить их вровень с мужиками, и, собственно, никто так и не делает», — подчеркнул собеседник.

При этом живут женщины в тех же условиях, что и мужчины. Это всё такие же блиндажи, альтернативы которым никто не придумал.

Если говорить о беспилотных войсках, то писатель сомневается, что в женском подразделении «Гарпии» действительно 17 расчётов. По его оценке, на деле оно гораздо более малочисленное. «Гарпии Зеленского» работают, как и любые другие операторы БПЛА, — основные силы находятся в тылу, а расчёты выезжают на работу, полагает он. Но они могут жить и на передовой.

«Если это FPV-шники, то они живут на передке. Если это какие-то более крупные ударные дроны — например, те, что сейчас летают по дорогам на Запорожье, на Мариупольской трассе или на трассе в Крым, охотясь за фурами, — то они, конечно же, живут в тылу. Им на передке сидеть не нужно», — считает Туман.

Он добавил, что женские подразделения БПЛА вообще ничем не отличаются от мужских.

«А о том, что женский батальон ВСУ потерял половину состава, — как говорится, бей басурман, кто их считать будет?», — заключил Туманов.

Ранее Life.ru сообщал о предполагаемой потере половины личного состава женского батальона ВСУ «Гарпии» в Запорожской области. По информации российских силовых структур, украинское подразделение операторов беспилотников лишилось около 17 расчётов после переброски на этот участок фронта. Батальон был сформирован в марте 2025 года.