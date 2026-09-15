В октябре россиян ждут 22 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе

В октябре дополнительных праздничных выходных в России не будет. При стандартной пятидневке на месяц придётся 22 рабочих дня и девять дней отдыха, рассказал РИА «Новости» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Феликс Ахмедов.

Эксперт уточнил, что такой расчёт относится к сотрудникам с графиком 5/2. У тех, кто работает посменно, продолжительность периодов отдыха и занятости определяется расписанием. В частности, при режиме «два через два» количество рабочих и выходных дней может отличаться.

Ранее клинический психолог порекомендовала придерживаться привычного режима сна в выходные, чтобы легче войти в рабочую неделю. Распространённая ошибка — пытаться завершить все дела за два дня. Не стоит допоздна заниматься уборкой, ходить по магазинам, встречаться с друзьями или ездить. Понедельник лучше начать без интенсивных нагрузок. Первые полчаса на работе также стоит посвятить спокойному анализу задач, расставить приоритеты и плавно войти в рабочий ритм.