В Омске девушка впала в кому после прописанной врачом таблетки

24-летняя жительница Омска попала в реанимацию и впала в кому после приёма назначенного врачом препарата. До этого девушка обращалась в частную клинику с жалобами на аритмию. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, врач рекомендовал пациентке определённое лекарство. Через некоторое время она приняла половину таблетки в соответствии с назначением, после чего почувствовала недомогание и потеряла сознание. При этом достоверно установленной связи между препаратом и развитием комы в опубликованных материалах не приводится.

Молодой человек девушки вызвал скорую помощь и до приезда медиков делал ей непрямой массаж сердца. После этого пациентку доставили в реанимацию одной из омских больниц. Позднее мать девушки приехала в Омск из Казахстана. По её словам, сначала попасть к дочери в палату ей не удавалось.

«Я писала, требовала, но там армия юристов, они отписывались», — рассказала женщина.

Позднее мать допустили к дочери. Сейчас она помогает ухаживать за ней и участвует в реабилитации.

Ранее сообщалось, что россиянин, переехавший с семьёй в США, впал в кому после аварии на электроскутере в Сакраменто. Мужчина получил тяжёлую травму головы при падении и перенёс трепанацию черепа, а затем повторную операцию из-за скопления жидкости. Расходы на лечение превысили $60 тыс., или более 5 млн рублей, при этом медицинской страховки у семьи нет.