Житель Омска провёл полтора суток в открытом колодце, прежде чем его нашли волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Омск». Мужчину доставили в больницу с признаками переохлаждения, сообщило региональное управление СК.

Мужчину спасли из колодца. Видео © Telegram / СК по Омской области

45-летний мужчина упал в колодец днём 6 ноября на пересечении улиц Смирновской и Сиреневой в посёлке Большие Поля. По предварительным данным прокуратуры Омской области, в момент падения он был в состоянии опьянения.