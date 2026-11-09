В Омске мужчина провалился в колодец с фекалиями и просидел там больше суток
Обложка © Telegram / СК по Омской области
Житель Омска провёл полтора суток в открытом колодце, прежде чем его нашли волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Омск». Мужчину доставили в больницу с признаками переохлаждения, сообщило региональное управление СК.
Мужчину спасли из колодца. Видео © Telegram / СК по Омской области
45-летний мужчина упал в колодец днём 6 ноября на пересечении улиц Смирновской и Сиреневой в посёлке Большие Поля. По предварительным данным прокуратуры Омской области, в момент падения он был в состоянии опьянения.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратура проверяет, как местные власти следили за состоянием коммунальных объектов и ограничивали доступ к опасным участкам.
Ранее сноубордист на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе провалился под снег вниз головой и около двух минут не мог выбраться. Чтобы получить хоть немного воздуха, мужчина пытался ртом расчистить пространство вокруг лица. Момент спасения попал на видео.