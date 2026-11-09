В посёлке Михнево под Ступино автомобиль Mitsubishi съехал с дороги и провалился в ремонтную яму. В салоне находились водитель и пассажирка, им удалось избежать травм. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

«Водитель, мужчина 1951 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль Mitsubishi провалился в ремонтную яму», — рассказали в телеграм-канале спасателей.

Дорожное происшествие случилось 6 ноября. За рулём иномарки находился 75-летний мужчина, который потерял управление автомобилем и оказался вместе с пассажиркой в углублении на дороге. На место аварии прибыли сотрудники 269-й пожарно-спасательной части. Специалисты организовали работы по извлечению машины из ремонтной ямы.

Ранее Life.ru сообщал, что под Калугой восьмилетний ребёнок погиб в ДТП с КамАЗом и двумя иномарками. Авария произошла 8 ноября на Московском большом кольце. По предварительным данным полиции, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который после удара опрокинулся на Chery. В результате погиб ребёнок, ещё двое детей и один взрослый получили травмы.