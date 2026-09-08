В Омске мужчину отправили под суд за убийство 15-летней москвички

В Омске перед судом предстанет Олег Касьяненко, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки и покушении на её изнасилование. Следствие считает, что после нападения мужчина попытался скрыть произошедшее, утопив подростка в Иртыше. Уголовное дело уже направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 131 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на изнасилование, совершённое лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; убийство, сопряжённое с изнасилованием)», — говорится в заявлении.

Девочка, приехавшая из Москвы к родственникам на каникулы, 22 июля 2024 года отправилась одна в парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы. По версии следствия, там она стала жертвой Касьяненко, который ранее неоднократно был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Следователи установили, что мужчина попытался изнасиловать подростка, но услышал приближавшихся людей. После этого он ударил девочку по лицу, оставив её без сознания, а затем перенёс в район Иртыша и сбросил в воду. Тело подростка нашли только через три дня возле лодочной станции. Одним из ключевых доказательств стали результаты генетических исследований. Эксперты применили методы, рассчитанные на обнаружение ДНК. Следы Касьяненко обнаружили на вещах погибшей.

В СК также сообщили о допросах свидетелей и проведении комплекса экспертиз. Обвиняемый на период расследования был заключён под стражу. После утверждения обвинительного заключения материалы передали в суд.

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