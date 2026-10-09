В Омске опровергли слухи о мужчине, который закашлял кровью на вокзале

Снимок, которым напугали жителей Омска, сделан в новосибирском метро в 2021 году. Тогда на станции «Речной вокзал» стало плохо 32-летнему мужчине. Прибывшие медики не успели его спасти — он скончался.

В Омске эту фотографию использовали для фейка. В постах и мессенджерах утверждалось, что в зале ожидания местного железнодорожного вокзала мужчина начал кашлять кровью, а медики якобы советовали всем срочно надеть маски и носить их в закрытых помещениях.

Проверка, проведённая журналистами kp.ru, показала: поводов для беспокойства нет. Вся история — от снимка до самого инфоповода — оказалась вбросом. В Министерстве здравоохранения Омской области это подтвердили.

«Официально заявляем, что подобных вызовов в октябре не было. Доверяйте только проверенным данным», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Центре управления регионом Омской области также заявили, что история выдумана.

А ранее московские медики спасли 42-летнего мужчину после нескольких остановок сердца. Пациенту стало плохо дома. Он почувствовал настолько сильную боль в груди, что у него начали отниматься руки. Обследование показало обширный инфаркт миокарда: тромб практически полностью перекрыл переднюю межжелудочковую артерию — один из крупных сосудов, обеспечивающих кровью сердечную мышцу.