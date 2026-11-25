В Омске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Toyota Mark II. В результате столкновения погиб водитель легковушки, ещё шесть человек пострадали, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

По предварительным данным регионального УМВД, за рулём Toyota находился мужчина 1986 года рождения, лишённый права управления транспортными средствами. Во время обгона он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту № 45 «Амурский-2 — Стройплощадка». После столкновения автомобиль «Тойота Марк II» отбросило на обгоняемый автомобиль «Тойота Платц».

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области увеличилось до четырёх. Среди них — две пассажирки автобуса. Один человек погиб, ещё двоих госпитализировали. Авария произошла 24 ноября на 91-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области, неподалёку от деревни Горгала. Столкнулись легковой автомобиль Kia Rio, грузовая «газель», рейсовый автобус и Lada Granta.