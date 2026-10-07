В Омске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы отключения газа

Более 3,1 тысячи многоквартирных домов в Омске оказались под угрозой приостановки газоснабжения. В городе действует режим повышенной готовности, следует из постановления администрации.

Решение вступило в силу ещё в 17:00 1 октября. В документе ситуацию в сфере газоснабжения называют критической: «...под угрозой приостановления коммунальной услуги находятся жители 3 142 многоквартирных домов». Постановление было опубликовано 6 октября.

Основанием стали обращения АО «Омскгоргаз», ГУП Омской области «Омскгоргаз» и регионального Министерства энергетики и ЖКХ. Зоной возможной чрезвычайной ситуации определены многоквартирные дома из утверждённого перечня. ГУП «Омскгоргаз» рекомендовано безотлагательно принять меры, чтобы не допустить прекращения подачи газа.

Проблемы с газоснабжением в городе уже затронули часть жителей. В начале октября без газа остались 12 многоквартирных домов после банкротства ООО «Омская областная газовая компания», которое занималось поставками сжиженного газа. Компания была признана банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 23 апреля 2026 года. Власти прорабатывают смену поставщика и перевод этих домов на природный газ.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 октября регулируемые оптовые цены на газ «Газпрома» выросли на 9,6%. Одновременно тарифы на транспортировку газа по распределительным сетям увеличились на 11,6%, а плата за снабженческо-сбытовые услуги — на 5,1%. При этом для населения рост оптовой цены не означает автоматического увеличения каждой квитанции на 9,6%: конечные тарифы устанавливаются на региональном уровне.