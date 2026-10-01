Цены на газ «Газпрома» выросли на 9,6% с 1 октября: что изменится для россиян Оглавление Какие цены на газ изменились с 1 октября 2026 года Кого касается повышения цен на газ «Газпрома» Вырастет ли газ для населения ровно на 9,6% Почему регулируемые цены «Газпрома» важны для всего рынка газа Что повышение цен даст «Газпрому» На сколько газ может подорожать в 2027 году Что нужно знать о повышении цен на газ с 1 октября — коротко С 1 октября 2026 года оптовые цены на газ «Газпрома» выросли на 9,6%. Кого затронет индексация и как она скажется на тарифах для населения и бизнеса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

С 1 октября 2026 года в России вступили в силу новые регулируемые оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными компаниями. Индексация составила 9,6% и касается поставок как промышленным потребителям, так и газа, предназначенного для последующей реализации населению.

Повышение было запланировано заранее: Правительство РФ утвердило параметры ещё постановлением от 12 декабря 2025 года № 2019, после чего ФАС установила новые цены отдельными приказами. Документы вступили в силу именно 1 октября 2026 года.

При этом рост оптовой цены на 9,6% не означает, что платёж за газ у каждой семьи автоматически увеличится ровно на те же 9,6%. Итоговые розничные тарифы формируются с учётом ещё нескольких составляющих и устанавливаются на региональном уровне.

О других изменениях месяца — в материале «Что изменится с 1 октября 2026 года».

Какие цены на газ изменились с 1 октября 2026 года

Основное изменение — индексация регулируемых оптовых цен на природный газ на 9,6%.

Одновременно с 1 октября повышаются и другие регулируемые составляющие стоимости поставки газа. Тарифы на транспортировку по газораспределительным сетям индексируются на 11,6%, а плата за снабженческо-сбытовые услуги поставщиков — на 5,1%.

Именно поэтому конечная стоимость газа для конкретного потребителя не сводится к одному коэффициенту 9,6%.

Кого касается повышения цен на газ «Газпрома»

Новые оптовые цены установлены для разных категорий российского рынка.

Для промышленности и других потребителей действует приказ ФАС № 1214/25. Отдельным приказом № 1218/25 утверждены оптовые цены на газ «Газпрома» и его аффилированных лиц, предназначенный для последующей реализации населению. Приказ прямо указывает, что эти оптовые цены учитываются при формировании розничных цен для граждан.

Таким образом, индексация касается и промышленного сектора, и газоснабжения населения, однако механизм формирования конечной цены у этих групп различается.

Вырастет ли газ для населения ровно на 9,6%

Не обязательно.

9,6% — это индексация оптовой составляющей, а не универсальный новый тариф в каждой российской квитанции. Розничную стоимость газа для населения определяют регионы с учётом оптовой цены, расходов на транспортировку по распределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг.

По оценке структуры конечной цены, которую приводит Интерфакс, непосредственно оптовая стоимость газа составляет около 80% итоговой цены, ещё примерно 15% приходится на транспортировку и около 5% — на снабженческо-сбытовые услуги.

Кроме того, с 1 октября проходит общая индексация коммунальных тарифов. В среднем по России совокупный платёж граждан за коммунальные услуги увеличивается на 9,9%, но конкретные показатели существенно различаются в зависимости от региона.

Life.ru ранее подробно рассказывал, как меняются тарифы ЖКХ с 1 октября 2026 года и насколько отличаются индексы в разных регионах.

Почему регулируемые цены «Газпрома» важны для всего рынка газа

Изменение затрагивает не только поставки непосредственно группы «Газпром».

Регулируемая цена крупнейшего поставщика служит ориентиром для внутреннего газового рынка. Часть независимых производителей формирует свои цены с привязкой к регулируемой стоимости газа «Газпрома» либо к биржевым котировкам. Поэтому нынешняя индексация способна отражаться и на других контрактах поставки газа.

Что повышение цен даст «Газпрому»

Для самой компании индексация означает дополнительную выручку от внутреннего рынка.

По оценке ПСБ, которую приводит Интерфакс, повышение регулируемых цен и тарифов может принести «Газпрому» около 26 млрд рублей дополнительной выручки до конца 2026 года. Накопленный эффект следующей индексации к концу 2027 года аналитики оценивают более чем в 150 млрд рублей. Это оценка банка, а не прогноз самой компании.

На сколько газ может подорожать в 2027 году

Следующая индексация запланирована уже не на октябрь.

В актуальном прогнозе социально-экономического развития России индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей с 1 июля 2027 года составляет 10,4%. Это выше прежнего прогноза в 9,1%.

На 2028 год сейчас заложено повышение на 7,4%, на 2029-й — на 7%. Тарифы на транспортировку газа по распределительным сетям в 2027 году прогнозируется увеличить на 12,4%.

Таким образом, рост на 9,6% с 1 октября 2026 года — не разовое изменение: действующий среднесрочный прогноз предполагает дальнейшую индексацию регулируемых цен на газ в ближайшие годы.

Что нужно знать о повышении цен на газ с 1 октября — коротко

С 1 октября 2026 года регулируемые оптовые цены на газ «Газпрома» выросли на 9,6%. Индексация касается и промышленности, и газа, предназначенного для населения.

Одновременно тарифы на транспортировку газа по распределительным сетям увеличиваются на 11,6%, а плата за снабженческо-сбытовые услуги — на 5,1%.

Для обычного потребителя это не означает автоматического роста конкретной квитанции ровно на 9,6%: конечные розничные цены зависят от региона и структуры тарифа.

Следующая индексация оптовых цен сейчас запланирована с 1 июля 2027 года — на 10,4%.

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Авторы Александра Новоселова